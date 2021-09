Green pass, Sileri: con un uso più esteso via la mascherina

Ansa

Un uso più estensivo del Green pass e l'obbligo vaccinale solo come extrema ratio sono la ricetta del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che auspica l'estensione della certificazione verde alle attività con più flussi di persone. Per Sileri il Green pass dovrebbe portare a vantaggi in più, come "ad esempio in un luogo dove tutti hanno la certificazione forse sarebbe ora di eliminare le mascherine e il distanziamento sociale".