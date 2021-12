Green pass, resta obbligo per parlamentari: bocciato il ricorso

ansa

Per i parlamentari resta l'obbligo del Green pass per accedere alle Camere di appartenenza. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del gruppo misto, Luigi Paragone, e da un gruppo di deputati capitanato da Pino Cabras (L'Alternativa c'è) contro l'obbligo introdotto nei mesi scorsi. La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari.