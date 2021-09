Green pass, Landini: "Per lavorare non si deve pagare, i tamponi siano gratis"

"Noi sindacati continuiamo a pensare che il provvedimento migliore è quello di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i cittadini, non solo per i lavoratori. lmporre però un costo per esercitare il diritto al lavoro in un Paese con bassi salari è sbagliato e rischia di essere controproducente rispetto all'obiettivo dichiarato". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Repubblica.