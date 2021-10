Green pass, governo valuta sconti aziende senza azzerare costi tamponi

Ansa

In vista dell'entrata in vigore del Green pass per i luoghi di lavoro pubblici e privati, il governo sta valutando di introdurre ulteriori deduzioni per le imprese che intendono pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati contro il Covid-19. L'esecutivo non prevede, quindi, un azzeramento dei costi, ma ulteriori agevolazioni per le aziende, che hanno già un credito d'imposta al 30%.