Green pass, Giorgetti: "L'abbiamo esteso per aumentare la libertà"

Ansa

Le decisioni "difficili assunte dal governo", come l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, "sono volte ad aumentare la libertà e l'incontro, non a limitarli". E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sottolineando che le misure sono state adottate "per riaprire".