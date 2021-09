Green pass, Franceschini: verso ampliamento della capienza di cinema e teatri

ansa

"Abbiamo approvato un decreto legge che prevede che entro il 30 settembre ci sarà un parere del Cts e poi io spero in una misura di allargamento delle capienze; perché al teatro e lo stesso vale per il cinema, credo ci siano le condizioni di sicurezza". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Credo che stiamo andando in quella direzione", ha aggiunto.