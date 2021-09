Green pass, Franceschini: "Teatri e cinema sicuri come treni"

ansa

"Se ci sono treni pieni al 100%, un teatro o un cinema con spettatori con mascherina e Green pass mi paiono luoghi più sicuri". Lo ha dichiarato il ministro Dario Franceschini, aggiungendo: "Giovedì in Cdm non si è discusso di allargare la capienza, ma sostanzialmente della data. Non è stata una decisione negativa, ma si è deciso di aspettare il 30 settembre per il parere del Cts e poi decidere".