Green pass e scuola, slittano le norme previste nel Cdm di giovedì

I nuovi provvedimenti del governo sull'utilizzo del Green pass (ad esempio sui mezzi di trasporto) e sulla scuola vanno verso uno slittamento. Del Consiglio dei ministri previsto per giovedì mattina , quindi, non dovrebbero arrivare novità sul tema del contenimento della diffusione della variante Delta . Secondo fonti dell'esecutivo, infatti, occorre prima procedere ad "approfondimenti" sullo stato della campagna vaccinale .

I temi più complessi sul tavolo sono quelli relativi all'uso dei certificati verdi per i mezzi di trasporto, a partire da quelli (aerei, treni, navi) a lunga percorrenza e l'eventuale obbligo vaccinale per il personale della scuola.

Leggi Anche Draghi si prepara a un Cdm di fuoco: sul tavolo il nodo scuola e i trasporti pubblici col Green pass

Dl su scuola e trasporti la prossima settimana - Il decreto legge col quale il governo affronterà questi due temi è previsto per la settimana prossima, confermano fonti di primo piano dell'esecutivo. Una cabina di regia ad hoc si potrebbe tenere all'inizio della prossima settimana, prima del Cdm che varerà i nuovi provvedimenti. Nella riunione prevista per giovedì, quindi, il tema Green pass non sarà sul tavolo. L'intenzione del premier Mario Draghi è di affrontare e risolvere prima il nodo della riforma della giustizia. Al momento, sul testo Cartabia, non è comunque previsto un nuovo passaggio in seno al Consiglio dei ministri.