Ansa

"L'assembramento non c'è, i genitori hanno sempre portato i figli alle porte della scuola". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, rispondendo ai presidi sui rischi del Green pass per i genitori. "Alla base c'è un principio fondamentale: i grandi tutelano i piccoli. Questo è quello che stiamo facendo da sempre. Il genitore che deve entrare a scuola per parlare con un insegnante, lo farà nella tutela di tutti".