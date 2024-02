Grecia, ad Atene in 1.500 in piazza contro la legge per le nozze gay

Ad Atene più di 1.500 persone hanno manifestato per opposi alla normativa che intende legalizzare il matrimonio omosessuale in Grecia.

La legge sarà votata a giorni in Parlamento. Il governo conservatore la sta promuovendo, ma per approvarla saranno necessari i voti dei partiti di opposizione di centro e di sinistra. Gli organizzatori della protesta hanno criticato la normativa come una minaccia alla famiglia tradizionale e in tanti hanno cantato il coro "giù le mani dai nostri figli".