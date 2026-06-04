"Nessuna rivalutazione"

Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale dopo le conclusioni della Procura generale: "Nessuna inconsueta segretezza"

"Spesso non viene emesso un comunicato per tutelare dati sensibili", spiega il Colle

04 Giu 2026 - 15:26
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"Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura". È quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti

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"Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza: nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso comunicato da parte del Quirinale, in ragione della presenza di dati sensibili - malattie, vicende e relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati - che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione". E' quanto sottolinea una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti.

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