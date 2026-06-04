Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale dopo le conclusioni della Procura generale: "Nessuna inconsueta segretezza"

"Per il decreto di grazia in questione, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza: nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso comunicato da parte del Quirinale, in ragione della presenza di dati sensibili - malattie, vicende e relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati - che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione". E' quanto sottolinea una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti.