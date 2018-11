Grandi opere, il vicepremier Salvini: "Diversi dal M5s, l'Italia ha bisogno di sì"

Liste della Lega sono pulite - In merito alla costruzione delle liste in vista delle regionali nel 2019, Salvini ha sottolineato: "Esperienza e competenza sono fondamentali, ma non dobbiamo lasciare appiglio neanche a mezza discussione da parte degli altri sul fatto che le liste che sosterranno la Lega e il candidato governatore della Lega siano non trasparenti: di più, devono essere al di sopra di ogni sospetto".



Quota 100 libererà posti di lavoro - Sulle pensioni il vicepremier leghista ha affermato: "Con la quota 100 saremo in grado di restituire la pensione a centina di migliaia di italiani e di liberare altrettanti posti di lavoro". "Qua sotto mi ha abbracciato un signore che mi ha detto 'ho 62 anni e 38 di contributi, sono un esempio di quota 100: grazie'", ha raccontato.



Con i governi di sinistra ci sono stati tagli alla sanità - "La sanità, lo dico nel giorno dello sciopero dei medici, è uno dei temi che è stato peggio trattato a livello nazionale e sardo, dalle ultime amministrazioni e governi di sinistra perché si può tagliare su tutto ma non sul diritto alla salute", ha poi evidenziato il vicepremier della Lega.



Non approveremo il Bilancio Ue con taglia all'agricoltura - Salvini ha parlato anche di Bilancio Ue rassicurando gli agricoltori. "Questo governo si impegna a non approvare alcun bilancio europeo se toglierà anche un solo centesimo all'agricoltura italiana e sarda", ha detto. "Quello dei contributi europei all'agricoltura è un tema a me caro fin da quando ero parlamentare europeo - ha aggiunto - una mia battaglia personale".



Manovra, Bruxelles ci rispetti - Il governo "chiede rispetto all'Europa. Dodici mesi di attenzione e sono convinto che l'Italia stara' meglio. Non vogliamo litigare con nessuno, il nostro mandato è di andare a dialogare e a spiegare. Sono convinto che l'Europa ci lascerà lavorare".