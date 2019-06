Grandi navi a Venezia, Toninelli: "Non esiste progetto Marghera"

"Non esiste e non è mai esistito un progetto Marghera". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, al termine della riunione al Mit sul dossier Grandi Navi, dopo l'incidente tra una nave da crociera e un battello nel canale della Giudecca, a Venezia. Toninelli ha aggiunto che "il mio ministero non hanno mai bloccato nulla e che continuiamo a lavorare per una soluzione che porti fuori le Grandi Navi da Venezia".