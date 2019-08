Governo, verso una consultazione degli iscritti M5s su Rousseau

Sembra che il Movimento 5 stelle sia intenzionato a verificare il "sentiment" degli iscritti sull'ipotesi di governo con il Pd facendo ricorso a Rousseau. Per misurare il gradimento tra il popolo pentastellato i vertici starebbero quindi per lanciare una consultazione sulla loro piattaforma, secondo quanto si apprende in ambienti del Movimento. La data non sarebbe ancora stata fissata.