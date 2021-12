Governo, Tajani: "Senza Draghi non si può andare avanti, voto inevitabile"

ansa

"Nessuno può tenere in piedi una maggioranza così eterogenea se non Draghi. Senza di lui non si può andare avanti con questo governo". Non usa mezzi termini Antonio Tajani in merito alla prospettiva di un nuovo esecutivo privato dell'attuale premier: "Se saltasse il garante di questo governo sarebbe inevitabile andare al voto", afferma il coordinatore di Forza Italia bocciando, al tempo stesso, la possibile nomination di Mario Draghi per il Quirinale.