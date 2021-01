Governo, Tabacci vede Di Maio: "Conte-ter per superare la crisi"

Rafforzare l'attuale maggioranza è possibile ma "per superare la crisi di governo serve un Conte-ter". Lo dice Bruno Tabacci, presidente di Centro democratico, dopo un incontro con Luigi Di Maio. Per superare lo stallo "è necessario aprire a un ventaglio di forze più ampio", spiega. Secondo Tabacci, nonostante la rottura di Renzi "in Italia Viva ci sono posizioni più concilianti" e poi "c'è l'area liberal-democratica di Forza Italia".