Governo, Tabacci: "Al Paese non serve maggioranza raccogliticcia"

Ansa

"Ho fatto quello che potevo, ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia". A spiegarlo è il presidente di Centro Democratico, Bruno Tabacci, sottolineando che l'"operazione Costruttori" ha dato solo in parte i frutti sperati. "Ora - dice - tutti devono assumersi le proprie responsabilità" ma "l`impressione è che si rotoli in fretta verso le elezioni".