Governo, Spadafora (M5s): civiche da ripetere in tutte le regionali

"Credo che la strada aperta con le civiche debba essere percorsa per tutte le altre elezioni regionali. L'Umbria è importante ma ci sono nove Regioni che vanno al voto". Lo ha affermato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, il pentastellato Vincenzo Spadafora in una intervista al Corriere della Sera. Sui rapporti con Alessandro Di Battista, critico con la scelta di accordarsi con il Pd , Spadafora dice: dobbiamo essere rsponsabili.