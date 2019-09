Governo, sindacati pensionati in piazza a novembre

I sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato una manifestazione nazionale per metà novembre a Roma. L'iniziativa sarà anticipata da una mobilitazione sul territorio. L'obiettivo è quello di richiamare l'attenzione del governo su fisco, non autosufficienza e sanità, chiedendo in vista della Manovra una riduzione delle tasse non solo per i lavoratori ma anche per i pensionati.