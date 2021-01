Governo, Salvini: "Voteremo sì a dl Ristori e scostamento bilancio"

Ansa

Nonostante le incertezze sul futuro del governo, Matteo Salvini ha assicurato che il centrodestra, che si è riunito in un vertice a Milano, voterà sì al decreto Ristori e allo scostamento di bilancio. "Voteremo a favore perché quelli sono soldi per famiglie e imprese", ha spiegato il leader della Lega. "Se hanno i numeri, li tirino fuori e ricomincino a lavorare. Se non hanno i numeri si facciano da parte", ha poi aggiunto.