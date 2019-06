Governo, Salvini: "Se tra 15 giorni diremo le stesse cose, c'è un problema"

"Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare", ha detto ancora il vicepremier a Rtl. "Non chiedo mezza poltrona in più, sono disposto ad andare avanti basta che si acceleri e che ci siano tanti sì" ha aggiunto sottolineando che sullo sblocca cantieri "non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime". Bisogna dunque "resettare il codice degli appalti aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia".



"Mi sono stancato della retorica che Salvini dice sì e il M5s dice no", replica quasi in contemporanea il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli intervistato a Radio24, secondo cui "si dice sì alle cose giuste". Per il ministro "lo sblocca cantieri è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggieremo".