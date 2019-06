Sblocca cantieri, primo strappo della Lega: nessuna intesa sull'emendamento | M5s: "Leghisti provocano caos"

Nessuna intesa sull'emendamento della Lega per fermare per due anni l'applicazione del codice per gli appalti. La riunione convocata a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un'ora dall'inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l'articolo 1 del decreto sblocca cantieri.