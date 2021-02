Governo, Salvini: "La Lega sarà al fianco di Draghi per ricostruire questo grande Paese"

Ansa

"La Lega sarà al fianco di Mario Draghi per ricostruire questo grande Paese". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in fase di dichiarazione di voto sulla fiducia al nuovo governo. "Rispetto alla compravendita di un mese fa è cambiato il mondo. E di questo ringraziamo il presidente del Consiglio. Noi abbiamo scelto l'Italia, prima dell'interesse di partito. Per noi vengono prima gli italiani", aggiunge.