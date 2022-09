Governo, Salvini: "Con Giorgia e Silvio clima ottimo, siamo determinati"

Il totoministri -

In attesa della convocazione delle camere e delle consultazioni, è partito il totoministri . Tra un'ipotesi e una smentita, anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato della futura squadra di governo. "La sinistra cerca di seminare zizzania sulle nomine dei ministri. Hanno perso le elezioni e ovviamente cercano di screditare chi ha vinto", ha detto.

"Salvini? Deciderà il futuro premier" -

Tra le tante ipotesi, molte se ne fanno sul ruolo che potrà avere proprio Matteo Salvini. "Per quanto ci riguarda può fare quello che preferisce, poi deciderà il futuro presidente del Consiglio", ha detto ancora Tajani, che, invece, non si è sbilanciato su un suo possibile ruolo di ministro: "Non è obbligatorio diventare ministro, se sarò utile Berlusconi deciderà cosa dovrò fare, altrimenti per me è già un onore essere parlamentare".

"Garanzia di europeismo e serietà" -

Tajani infine ha replicate alle preoccupazioni del presidente americano Biden: "L'Italia è un paese democratico e i cittadini scelgono liberamente a chi affidare la maggioranza in parlamento. Non capisco la preoccupazione, l'Italia ha sempre dimostrato di essere un Paese libero e democratico. Siamo una garanzia di europeismo e serietà". Rispetto invece alle esternazioni di chi prevede una durata breve del futuro governo, Tajani replica così: "E' una previsione un po' iettatoria, all'Italia interessa la stabilità. Qualche iettatore c'è sempre".