Governo, Salvini: "Abbiamo fiducia in Draghi, c'è accordo su temi e urgenze"

Matteo Salvini è tornato a parlare di Mario Draghi, dopo gli incontri avuti con il premier incaricato a cui ha ribadito il suo appoggio per la formazione del nuovo esecutivo. "Se concordo con Giorgetti che Draghi è un fuoriclasse come Ronaldo? Non riesco a giudicare una persona dopo due o tre incontri, quindi a differenza di altri non ho dei pregiudizi. Diciamo che siamo in sintonia sui temi concreti e sulle urgenze vere per l'Italia", ha dichiarato il leader della Lega che, in collegamento con "Mattino Cinque", ha ribadito la sua fiducia all’ex numero uno della Bce.

"Per ricostruire il Paese devi lasciare da parte ideologie, pregiudizi, litigi e metterti a lavoro. Per questo periodo lasciamo perdere litigi, steccati ideologici come destra, sinistra, sovranisti, europeisti. Lavoriamo su tre priorità: salute, lavoro e ritorno alla vita", ha concluso il senatore.