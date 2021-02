Governo, Salvini a Draghi: "Vogliamo un'Italia protagonista in Europa"

Tgcom24

All'uscita dall'incontro con il premier incaricato, Matteo Salvini chiarisce subito che "non abbiamo parlato di ministeri perché crediamo nell'idea di squadra del governo Draghi". "Il nostro obiettivo - aggiunge - è che l'Italia torni protagonista in Europa, facendo quindi a Bruxelles l'interesse nazionale italiano: no all'austerità, sì a politiche europee sull'immigrazione". E sul Recovery "vogliamo essere protagonisti dell'utilizzo dei fondi Ue".