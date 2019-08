Governo, Salvini a Sabaudia: "Qualcosa si è rotto negli ultimi mesi"

Negli ultimi mesi "qualcosa" nel governo "si è rotto". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini durante un comizio a Sabaudia, in provincia di Latina. "Non sono fatto per le mezze misure: o le cose si possono fare per intero e in fretta oppure scaldare la poltrona non fa per me", ha aggiunto. Il ministro ha poi sottolineato: "Non mi uscirà mai una parola negativa nei confronti di Luigi Di Maio o di Giuseppe Conte".