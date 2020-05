Governo, Sala: "Conte riveda la sua compagine ministeriale"

"Se dovessi dare un consiglio" al premier Conte, "posto che oggi non vedo alternative a questo governo, è che deve rafforzare il suo sistema". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "La collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo - ha spiegato Sala -. Non voglio apparire irrispettoso, ma non è che la compagine ministeriale non possa essere rivista".