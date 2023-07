Il governo candida Roma come sede dell'Autorità Ue antiriciclaggio

Il governo candida Roma per ospitare la sede dell'Autorità europea antiriciclaggio.

Secondo quanto si apprende la scelta tra le città in lizza, cioè Milano, Roma, Bari, Torino e Palermo, è caduta sulla Capitale. Roma è stata preferita alle altre in base ai criteri di selezione forniti dall'Unione europea per individuare la località migliore per l'attività.