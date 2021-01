Governo, Renzi: "Disponibili a discutere senza veti o impiccarsi a nomi"

Facebook

"Margini per tornare a un tavolo? Abbiamo sempre detto di essere disponibili a discutere senza veti e senza impiccarsi a nomi". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, rispondendo a chi chiede se per Italia viva sia chiusa la strada della maggioranza. "Non ci compreranno con due sgabelli o tre poltrone", ha assicurato poi Renzi.