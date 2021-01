Governo, Renzi: "Conte finora non ha risposto alle nostre domande"

Ansa

Italia viva attende ancora risposte dal presidente del Consiglio. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a "Quarta Repubblica", su Rete4. "Conte finora non ci ha risposto, non mi frega niente dei sondaggi. Sul Recovery ci giochiamo il futuro", ha spiegato. "Ho posto una serie di temi: le spese della Sanità, il Recovery. Non sto facendo una battaglia personale, per ora non ho ottenuto nulla".