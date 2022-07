Governo, Pd: "M5s sia della partita, no ad altre strade" | Forza Italia: "O Draghi bis senza Movimento o le elezioni"

Il Draghi bis sempre è più difficile, con o senza il M5s.

Il Pd va in pressing su Conte affinché il Movimento non si chiami fuori: "Resti nella partita", ha detto il segretario Enrico Letta , ipotizzando il 25 settembre come possibile data per andare a votare se la crisi non si dovesse risolvere. "Non sono percorribili ipotesi senza i grillini", ha aggiunto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Per Antonio Tajani ( Forza Italia ) non ci sono che due alternative: "O il Draghi bis senza il M5s o le elezioni". Telefonata tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : "Piena sintonia". Giorgia Meloni invoca le urne: "Basta con l'accanimento terapeutico, no a un altro esecutivo caduto dall'alto". Di Maio avverte: "Se salta il governo Draghi salta il tetto massimo al gas a livello europeo".