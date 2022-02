Governo, Orlando: mi preoccupano Salvini e M5s

Il ministro del lavoro Andrea Orlando pensa che "il richiamo di Draghi ai partiti sia giusto.

Adesso si capirà chi ha insistito per preservare l'azione di governo convinto che sia una questione essenziale e chi invece ha posto il tema in modo strumentale", dice in un'intervista al Corriere della Sera. L'esponente del Pd aggiunge che sia Salvini sia la situazione nel M5s lo preoccupano, "ma per ragioni diverse".