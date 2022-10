Governo Meloni, dalle 13 al Senato il dibattito sulla fiducia

"Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio che disegna un orizzonte di 10 anni con un discorso serio, di alto livello. Ha fatto un atto di coraggio, serietà e lungimiranza, senza pensare se sarà rieletta, ma pensando a fare le cose giuste per il Paese anche se all'inizio forse non tutte saranno comprese". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa e cofondatore di Fratelli d`Italia, in un'intervista al Corriere della Sera.