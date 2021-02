Governo, Meloni (FdI): "Solo i regimi totalitari non hanno opposizione"

Ansa

"Penso che Fratelli d'Italia stia facendo una cosa utile. In un sistema democratico deve esserci un'opposizione, solo nei sistemi totalitari non c'è. Draghi ha un altissimo gradimento tra il 60-70%. Il restante 30-40%di italiani non ha diritto di rappresentanza parlamentare?". Lo afferma Giorgia Meloni al Tg5, aggiungendo: "Non conosco la squadra di governo, però so che la gran parte della maggioranza Draghi è quella che sosteneva Conte".