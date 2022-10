Governo Meloni, Cingolani consigliere a Palazzo Chigi

Il governo Meloni avrà anche il supporto di Roberto Cingolani.

L'ex ministro alla transizione ecologica del governo Draghi, infatti, lavorerà a Palazzo Chigi come consulente per l'energia. L'incarico di consigliere "sarà a titolo gratuito". Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine del Cdm.