Governo,M5s: non rispondiamo a attacchi, sostegno a Toninelli-Trenta

"Non rispondiamo e non risponderemo più a nessun attacco". Lo afferma il Movimento 5 Stelle in una nota. "Tutto il M5s dà il pieno sostegno ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta - si legge -. Ne avremmo di repliche da fare, di appunti da presentare su altri componenti del governo, ma non lo faremo. Siamo stanchi di questi metodi, noi vogliamo governare".