Governo, Italia Viva: "No ai riti da Prima Repubblica"

"Bene l'apertura di Conte che accoglie la nostra richiesta di lavorare sullo sblocco dei 120 miliardi di euro sulle opere pubbliche". Lo afferma il capogruppo di Italia Viva, Ettore Rosato, aggiungendo: "Se c'è una richiesta di confronto in maggioranza noi siamo disponibili. Naturalmente non per riti da Prima Repubblica, ma per una rapida revisione dell'agenda che vuol dire innanzitutto revisione dell'Irpef per abbassare la pressione fiscale".