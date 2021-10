Governo, in legge sulla concorrenza né spiagge né idroelettrico

ansa

La legge sulla concorrenza non si dovrebbe occupare di spiagge: secondo quanto si apprende da fonti di governo la questione delle concessioni balneari non dovrebbe entrare nel testo della legge annuale, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri di giovedì. Nel testo non dovrebbero entrare nemmeno le concessioni idroelettriche, su cui c'era la contrarietà della Lega, né la questione ambulanti.