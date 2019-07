Governo in fibrillazione, botta e risposta di Salvini e Di Maio mettono a rischio la maggioranza

In Europa "il rischio che sta correndo la Lega è di isolare l'Italia" e "il rischio è di essere come quei Paesi che quando avremo bisogno di aiuto saremo isolati come è stato per la Grecia e cominciamo a creare problemi sui conti correnti degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Uno Mattina. "Ora però - ha aggiunto - il colmo è che la Lega vuole pure il Commissario Ue. Ma se ti isoli e voti contro la presidente e poi chiedi di aver un leghista come suo vice c'è qualche difficoltà".