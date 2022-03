Governo impugna legge Sicilia per l'esercizio provvisorio di bilancio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi di Regioni e Province autonome, deliberando d'impugnare la legge della Regione siciliana recante "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022".

Lo comunica Palazzo Chigi. Per l'Esecutivo, alcune disposizioni in materia di autorizzazione di spesa e di assunzioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano la Costituzione.