Governo, il premier Conte: maggioranza solida, gli italiani sono con noi

"Il governo terrà: anche dopo le Europee. Ho visto che Fitch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all'instabilità politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente, questa instabilità non riesco proprio a vederla". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: "I sondaggi ci danno un consenso alto, inusuale nello stesso contesto europeo".

"Se parliamo di previsioni di natura politica - prosegue Conte al Corriere della Sera - l'opinione di Fitch vale quanto altre analisi politiche che correntemente si fanno", ma la voglia di archiviare la vecchia politica e i vecchi partiti non solo rimane intatta ma in questi mesi si è consolidata, nell'opinione pubblica. D'altronde, mi pare che i sondaggi ci diano un consenso alto, inusuale nello stesso contesto europeo. Non può essere un caso o un errore".



Sull' ipotesi di una imposta patrimoniale e di una Manovra correttiva, il premier assicura in modo categorico che "è da escludersi sia l'imposizione di una patrimoniale sia la Manovra correttiva, anche perché è stato inserito il meccanismo cautelativo che prevede il blocco a luglio della spesa per due miliardi di euro nell'ipotesi che i conti pubblici non siano in linea con le previsioni"