Fitch, Di Maio: non ci sarà voto in Italia dopo le Europee

Per Luigi Di Maio non c'è alcun pericolo di elezioni anticipate. "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con Fitch: non ci saranno le elezioni in Italia dopo quelle Europee", ha detto infatti il vicepremier commentando i dubbi espressi dall'agenzia internazionale che, pur confermando il rating dell'Italia a BBB, ha mantenuto anche l'outlook negativo esprimendo dubbi sulla tenuta del governo.