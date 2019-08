Governo, i renziani: "Qualcuno vuol far saltare accordo Pd-M5s"

E' scontro nel Pd sull'apertura ai 5 Stelle. Le tre condizioni per il nuovo governo che Zingaretti avrebbe presentato al Colle (via i decreti Sicurezza, pre-accordo sulla Manovra e stop al taglio dei parlamentari) preoccupano i renziani. "Se di fronte al rischio della destra, con Salvini e Meloni in primissima linea, qualcuno nel Pd pensa di far saltare il banco se ne assumerà la responsabilità", dice la vicepresidente dem Anna Ascani.