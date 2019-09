Governo, Giarrusso (M5S): "Fiducia solo se il Pd chiarisce su Atlantia"

Proprio l'intervista della De Micheli, che sembra mettere definitivamente in soffitta i toni bellicosi del suo predecessore Toninelli, ha innescato il nuovo rally del titolo in Borsa."Nel programma di governo c'è scritta una parola precisa e molto diversa rispetto a prima: revisione. Dobbiamo rafforzare gli investimenti, la sicurezza e ridurre i costi per gli utenti", spiegava De Micheli.



Ma dal M5S subito è scattato l'altolà a possibili fughe in avanti. "La De Micheli deve ricordarsi che è al governo grazie a una coalizione di tre forze politiche e lei rappresenta un gruppo che è meno della meta' del Movimento 5 Stelle. Se intende differenziare la propria posizione da quella del M5S può benissimo farlo accomodandosi fuori dal governo e andando all'opposizione immediatamente senza tergiversare" dice Giarrusso. E aggiunge: "Non consentiremo a nessuno, ne' alla De Micheli né ad altri, di utilizzare il metodo Salvini contro il M5S e le sue battaglie. Sulla Gronda di Genova, ad esempio, facciano pace con il cervello, quelli del Pd, perché l'hanno bloccata loro".



Gianluigi Paragone, senatore M5S che si è detto contrario all'accordo con il Pd, in una un'intervista a Radio Popolare ha sostenuto invece che "Toninelli ha pagato un prezzo altissimo per essersi opposto a una delle famiglie piu' potenti che ci sono in Italia e in Europa".



Insomma i primi scossoni al governo arrivano sulle infrastrutture, stesso tema che ha portato alla fine della maggioranza gialloverde. Ed è proprio Luigi Di Maio a dover intervenire per evitare che si vada subito allo scontro aperto: "Non voglio conflitti — dice ai suoi — ma lavorare serenamente. Vi prego di non rispondere alle provocazioni ma di dire al Pd di non comportarsi come la Lega".