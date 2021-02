Governo, Furlan a Draghi: blocco licenziamenti sia confermato

ansa

Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al presidente del consiglio incaricato Mario Draghi che "il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione Covid siano confermati". Lo ha affermato la leader della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell'incontro con Draghi. "Non deve essere a tempo indeterminato - ha proseguito - ma ci vogliono i tempi giusti per riformare gli ammortizzatori sociali e far decollare finalmente le politiche attive".