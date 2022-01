Governo, fonti parlamentari Lega: Giorgetti valuta dimissioni | Meloni: "Nel centrodestra bisogna ricominciare daccapo"

Il capo delegazione della Lega al governo, Giancarlo Giorgetti , "da diverso tempo" starebbe valutando le dimissioni da ministro dello Sviluppo economico, valutazione in corso anche in queste ore. Lo riferiscono fonti parlamentari del Carroccio, spiegando che a pesare sarebbero la mancata valorizzazione del lavoro svolto nell'esecutivo da parte del partito e anche "gli attacchi da parte di alleati di governo". La Russa mette in discussione l'alleanza Fdi-Lega. Meloni: "Nel centrodestra bisogna ricominciare daccapo".

La Russa: "Effetti su centrodestra? Quale centrodestra?" "Quale centrodestra?". Così ha risposto ironicamente il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa ai cronisti che gli chiedevano degli effetti sulla coalizione di un mandato bis di Sergio Mattarella al Quirinale. "All'ultimo vertice di centrodestra su Mattarella c'è stato il no globale di Salvini e di tutti gli altri. L'unico momento il cui centrodestra è stato unito".

"Con richiesta bis si è toccato il fondo" "Magari si poteva alla primissima votazione, non in stato di necessità. I padri costituenti individuando in sette anni il mandato del presidente hanno indicato che l'ipotesi della rielezione dovesse essere rarissima. E magari alla primissima votazione, chessò, in caso di guerra. Ma quando dopo diversi tentativi si arriva a rieleggere in stato di necessità un presidente che più volte aveva manifestato la sua indisponibilità, si tocca il fondo, pur con il rispetto dovuto alla persona", ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia.

Meloni: "Salvini per Mattarella bis? Non voglio crederci" In mattinata le prime incrinature tra gli alleati si erano manifestate già dopo l'apertura di Salvini a un Mattarella bis. "Matteo Salvini propone di andare tutti a pregare il Sergio Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci", ha scritto su Facebook la leader di Fdi.

"Nel centrodestra bisogna ricominciare da capo" "Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. E' ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica ma credo che bisogna ricominciare tutto daccapo", ha detto Giorgia Meloni, parlando all'uscita da Montecitorio a proposito dell'esito del negoziato sull'elezione del presidente della Repubblica.

Che ci sia un clima teso all'interno della coalizione del centrodestra, era chiaro venerdì già dopo il fallimento della candidatura di Elisabetta Casellati. "Fratelli d'Italia, anche alla quinta votazione per il Quirinale si conferma come partito granitico e leale. Anche la Lega tiene. Non così per altri", ha scritto ieri la Meloni dopo la fumata nera in Aula su Elisabetta Casellati, lanciata da Salvini a nome del centrodestra. "C'è chi in questa elezione, dall'inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra", ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia.