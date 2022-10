Governo, eletti i vicepresidenti di Camera e Senato | Gelo del Terzo polo che non partecipa alle votazioni

Eletti gli otto vicepresidenti del Parlamento : alla Camera(Fratelli d'Italia),(Forza Italia),(Partito democratico) e(Movimento 5 stelle); al Senato(Fratelli d'Italia),(Lega),(Partito democratico) e(Movimento 5 Stelle). Il Terzo polo ha disertato le votazioni, in, accusati di essersi spartiti le cariche a disposizione delle forze di minoranza.

"Una delle opposizioni è stata esclusa - ha detto il capogruppo alla Camera di Azione-Iv, Matteo Richetti -. A questo punto auspichiamo che vi sia la disponibilità a considerare che almeno una delle due commissioni di garanzia, Vigilanza o Copasir, vada al Terzo polo". Tono pacato ma messaggio incendiario, perché né il Pd né il M5s sembrano intenzionati a fare concessioni.

Pd: "Terzo polo escluso dagli elettori" -

"A escludere Azione e Italia viva dalle vicepresidenze delle Camere - è stata la risposta del Nazareno - non sono stati né gli accordi né un'entità indistinta, ma gli elettori". Tradotto: è una questione prima di tutto di numeri, di proporzioni fra le forze di opposizione.

Calenda: "Pd sta costruendo un'alleanza con il M5s" -

Per Carlo Calenda l'intesa va oltre: "Il Pd ha scelto da che parte stare per costruire un'alleanza con il M5s". Matteo Renzi ha annunciato che il Terzo polo ne parlerà col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Pd e M5s - ha detto il leader di Iv - ormai sono una coppia di fatto. Hanno violato una regola del Parlamento che vuole che tutte le opposizioni siano rappresentate".

Le partite su Copasi e Vigilanza Rai -

Le partite del Copasir e della Vigilanza Rai saranno però politicamente più delicate, perché sul voto dei presidenti, che per prassi spettano all'opposizione, potrebbe decidere di mettere lo zampino anche il centrodestra, scompaginando così i piani di Pd e M5s in favore di Azione-Iv. Uno scenario che il Terzo polo lascia aleggiare. "Dovremo prendere atto - commentava sibillino in Transatlantico un esponente di Azione - che M5s e Pd hanno dimostrato di considerarci altro rispetto alla loro opposizione".

E nelle file Pd c'è chi ha creato un link con quanto avvenuto al Senato, con La Russa eletto anche coi voti di qualche esponente dell'opposizione: "Magari il Terzo polo passerà all'incasso, con qualcuno del centrodestra che voterà per un presidente di Iv o di Azione".