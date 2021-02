Meloni: "Il governo Draghi è un'ammucchiata e io non mi sento isolata

Ansa

Giorgia Meloni non si sente isolata nella scelta di non appoggiare un governo Draghi: "Non rispetto agli italiani", ha spiegato infatti la leader di FdI. Il problema "non è Draghi, del cui programma non sappiamo nulla - ha quindi aggiunto -, quanto la sua maggioranza sgangherata, un'ammucchiata che finirà per costringere il premier a continue mediazioni al ribasso".