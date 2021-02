Governo Draghi, Meloni: "No di Fdi non è fine del centrodestra"

"Questa non è la fine del centrodestra". Giorgia Meloni conferma a "Quarta Repubblica" l'intenzione di non voler appoggiare il governo Draghi. Una decisione che per la leader di Fratelli d'Italia non creerà spaccature con Lega e Forza Italia: "Il centrodestra ha già attraversato fasi complesse come questa - dice - perché noi siamo insieme per scelta e saremo insieme anche alle prossime elezioni amministrative".

Meloni poi aggiunge: "Confido che quando in Italia tornerà la democrazia, se gli italiani lo vorranno, il centrodestra governerà insieme - dice - e credo sia utile il nostro ruolo in questo momento, perché c'è bisogno di un'opposizione".